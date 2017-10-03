Bahçeli: 81 Düzce’den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

"81 Düzce’den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır"

Bilhassa Türkiye’deki sözde aydın zümrenin içinde, yazar çizer taifenin kıyısında köşesinde gönüllü Barzani hafiyelerinin varlığının çok dikkat çekici olduğunu belirten Bahçeli, "Özetle diyorlar ki; Barzani müttefikmiş, kaybedilmesi hataymış. Barzani 25 Eylül referandumunu yapmamış olsaydı liderliği tartışmaya açılacakmış. ABD'ye rest çeken Barzani bizden mi korkacakmış. Eskiden bizimdi lafı boşmuş, İstanbul da Bizansınmış. Kerkük denilince üç maymunu oynayanların Barzani ismini duyunca yüzlerine kan gelmesi ve bu ifadeleri kullanması tam bir utanç vesikasıdır. Asıl bunların vanalarını kapatmak helali haktır. Asıl bunların nifak hatlarını dağıtmak şarttır. İstanbul’da, Ankara’da veya bir başka vatan köşesinde oturup Erbil’de Kürdistan ayinine vekaleten ve manen katılanlar, Türkmenlerin yıllardır süren yalnızlığını, yıllardır süren acı ve feryatlarını kulak ardı edenler, emin olun insan gibi görünseler de, insanlıktan nasibini alamamış zavallılardır. Bunların ağızlarından Kerkük Türk’tür sözünü asla işitmezseniz. Niye, çünkü söyleyemezler, söylemeye takatleri ve kalpleri elvermez. Bunlar hayatlarında Türkmenliğin onurunu, Türklüğün şuurunu kesinlikle hissetmemişlerdir. Biz Barzani’nin acilen ıslah olmasını, yanlıştan dönmesini arzuluyoruz. Aksi halde, Irak’ın toprak bütünlüğü bozulur, bölgesel statü alt üst olursa 1926 Ankara Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası antlaşmalardan doğan haklarımızı sonuna kadar kullanmalıyız. O zaman geldiğinde, şartlar oluştuğunda, tarih coğrafyaya dar geldiğinde Misak-ı Milli uyanacak; 81 Düzce’den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır" ifadelerini kullandı.