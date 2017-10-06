Bahçeli, “82 Kerkük, 83 Musul” dedi, MHP'li Belediye Başkanı plaka hazırladı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kerkük ve Musul için otomobil plakası hazırlayıp sosyal medyadan paylaştı.
- İHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “81 Düzce'den sonra 82 Kerkük ve 83 Musul” açıklamasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, “82 HZ 001” ve “83 HS 001” otomobil plakalıkları hazırlayarak sosyal medya hesabından “Plakalarımız hazır. 82 Kerkük, 83 Musul” başlığıyla paylaştı.
Binlerce beğeni alan fotoğrafa ise Sözlü'nün takipçileri “Allah'ına Kurban Başkan” yorumunu yaptı.
Plakalarımız hazır. 82 Kerkük, 83 Musul! pic.twitter.com/FFSvmxFrez— Hüseyin Sözlü (@HuseyinSozlu) October 6, 2017
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