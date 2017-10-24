Bahçeli ABD'ye seslendi: Ver hain Gülen'i al telefonu

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. İç ve dış gündeme dair çok sayıda konuya değinen Bahçeli, ABD'ye de sert eleştirilerde bulundu.

"VERİN HAİN GÜLEN'İ ALIN TELEFONUNUZU"

ABD'nin FETÖ şüphelisi konsolosluk çalışanına ait cep telefonunu istemesine değinen Bahçeli şu cümleleri kurdu:

"Tartışmaların odağında şahsa ait cep telefonu yeni bir kriz çıkarmıştır. ABD bu telefonun iadesini bir nota eşliğinde Türkiye'den istemiştir. Onca delile rağmen 15 Temmuz darbe teşebbüsüne tam olarak inanmayan ABD telefon isteyerek şaka mı yapmış yoksa kafa mı bulmuştur? ABD kala kala telefona mı kalmıştır. Verin hain Gülen'i alın telefonunuzu."

"RAKKA KOMPLOSUNUN AÇIKLAMASI YOKTUR"

ABD'nin Rakka komplosuna da değinen Bahçeli:

"ABD bu operasyon görevini SDG paravanı altına saklanan PYD/YPG'ye vermiştir. YPG Rakka'yı ele geçirdi. Ciddi bir direnişle karşılaşmadı. IŞİD arka kapıdan elini kolunu sallaya sallaya çıktı gitti. Bebek katilini posterleri rezil kutlamalarla meydanlara asıldı. ABD, PKK'yı buyur ederek cani başını selamlatarak nerede durduğunu göstermiştir. Rakka komplosunun açıklaması yoktur. ABD Büyükelçiliği diyor ki; PKK yabancı terör örgütleri listesinde yer alan bir örgüttür ve Öcalan PKK ile bağlantılı terörizm faaliyetleri yüzünden hapiste bulunmaktadır. Saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir. Yazıklar olsun. Geçti Bor'un pazarı, sürün merkebinizi Kandil'e."