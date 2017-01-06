Bahçeli: Alçak saldırılar karşısında milim geri atmak felakettir

Devlet Bahçeli, İzmir Adliyesi'nde meydana gelen terör saldırılarının ardından Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadelede geri adım atmaması gerektiğinin altını çizdi.

Bahçeli şunları söyledi:

"Öncelikle ve önemle belirtmeliyim ki, Türkiye’yi hedefine alan hain saldırılar ne kadar ağır olursa olsun milim geri adım felakettir. Yılgınlık yok, yorgunluk yok, taviz yok, korku yok; ne var peki? Üstün bir mücadele azmi var, korkusuz milli iradenin tarihi duruşu var. Atalarımız der ki, dert vardır gelir geçer,dert vardır deler geçer.Bizim dertlerimiz mutlaka geçecek,Türkiye huzur dolu günlere uyanacaktır." dedi.

"MİLLETİMİZ ACILARDAN DOĞMUŞTUR"

Bakınız ne diyordu Mevlana: “Dert daima insana yol gösterir.” Yolumuz dikenli, engebeli, derin uçurumlarla çevrili olabilir. Ama aşacağız. İnanmış ve yüksek ülkülere kilitlenmiş yüreklerin mecmuu olan Türk milleti her zilleti, her zulmü, her zaaf ve zayıflığı yenecek güçtedir. Umutsuzluk ve karamsarlık aklın durgunluk hali, ruhun teslimiyet ilanıdır. Milletimiz acılardan doğmuş, zaferlerle doğrulmuştur. Terör yine kan dökmeye devam etse de, kirli ve hain amacına asla ulaşamayacaktır. Çünkü millet kahraman, devlet kadim ve gazidir.

İZMİR VE ŞIRNAK ŞEHİTLERİNE TAZİYE MESAJI

MHP lideri Bahçeli ayrıca, Dün İzmir Bayraklı Adliyesi hizmet binası giriş kapısında teröristler birisi polis diğeri adliye çalışanı iki kardeşimizi şehit etmişlerdir. Bu hunhar saldırıda 9 kardeşimiz de yaralanmıştır. Kahraman Polisimiz Fethi Sekin tıpkı Hasan Tahsin gibi ateşin üzerine yiğitçe yürümüştür. Ve bu yürüyüşüyle büyük bir felaketi göğüslemiş, kendi canını hiçe sayarak bir katliamı önlemiştir. Allah şehidimizden razı olsun. Yine bugün Şırnak Gabar Dağı’nda hainlerle çıkan çatışmada 2 Mehmedimiz şehit, 4’ü de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralı kardeşlerimize şifa dileklerimi iletiyor, başımız sağolsun diyorum. ifadelerini kullandı.

Öncelikle ve önemle belirtmeliyim ki, Türkiye’yi hedefine alan hain saldırılar ne kadar ağır olursa olsun milim geri adım felakettir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 6 Ocak 2017

Yılgınlık yok, yorgunluk yok, taviz yok, korku yok; ne var peki? Üstün bir mücadele azmi var, korkusuz milli iradenin tarihi duruşu var. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 6 Ocak 2017

Bakınız ne diyordu Mevlana: “Dert daima insana yol gösterir.” Yolumuz dikenli, engebeli, derin uçurumlarla çevrili olabilir. Ama aşacağız. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 6 Ocak 2017