Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Terörle mücadelede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağız' dedi
MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, terörle mücadelede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağını söyledi.
MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, terörle mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağını söyledi. Bahçeli, "Müftüye nikah yetkisinin laiklik açısından sakıncası yok" dedi.
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