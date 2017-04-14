Bahçeli: Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın sözleri yeterlidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eyalet sistemiyle ilgili tartışmalara "Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın sözleri yeterlidir" dedi.

Bahçeli'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın sözleri yeterlidir. Sabaha kadar sosyal medya hareketlenmiş. Bir anı düşünelim. Sayın Cumhurbaşkanı tesis açılışı gerekçesiyle Türkiye'yi çok önemli bir programa aldı ve gezdi. Sayın Başbakan olağanüstü bir performans içerisinde gece gündüz televizyonlara çıkıyor. Bütün bunları yaparken de 18 maddenin ruhunu anlatmaya çalışıyor. Biz bunları takip ediyoruz. Biz de zaman zaman cevaplandırmaya çalışıyoruz.

EVET ÇİFTE SU VERİLMİŞ ÇELİK GİBİ OLMUŞTUR

Bu tür oyunlar bozulacaktır ve 'Evet' en çok şekilde temsil edilerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'de uygulanacaktır. Ülkücüyü bunlar saf, aptal mı zannediyor? Kesin olarak söylüyorum, 'Evet' çifte su verilmiş çelik gibidir, pazar günü kendini gösterecektir"