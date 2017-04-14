'Bahçeli hayır diyecek' iddiasına MHP'den cevap!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NTV canlı yayınında Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı. Bahçeli'nin açıklamalarını, bilinçli olarak çarpıtanlara cevap, MHP'den yanıt gecikmedi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, NTV canlı yayınında Nazlı Çelik'in sorularını cevapladı.
Bahçeli'nin açıklamalarını, bilinçli olarak çarpıtanlara MHP'den cevap geldi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: MHP Genel Başkanı verdiği sözden dönmez. MHP'nin referandum kararı değişmez dedi.
MHP, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli'nin "Biz 16 Nisan'da millet için evet, devlet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz" sözünü yazdı.
İşte o paylaşım:
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.