MHP lideri Bahçeli: MHP, terörle mücadele ön şartsız hükümetin yanında

MHP lideri Devlet Bahçeli, yaşanan terör saldırısının ardından Twitter hesabından mesajı yayımladı. Şehitlerin ailesine sabır dileyen Bahçeli şu mesajları verdi;

MİLLİ VİCDANA ATEŞ DÜŞÜRMÜŞTÜR

“Milli Mücadele’de, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Terörizm vahşi, acımasız ve hain yüzünü bugün bir kez daha göstermiş, maalesef milli yürekleri kavurmuş, milli vicdana ateş düşürmüştür.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar Bölgesinde, üstelik sınırın sıfır noktasında PKK’lılar alçakça, namertçe evlatlarımıza kast etmişlerdir. Bu kapsamda altısı asker, ikisi korucu olmak üzere sekiz kahramanımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahramanımız da yaralanmıştır.

Öncelikle aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Unutulmasın ki, terörizm asla kazanamayacak, hain amacına asla ulaşamayacaktır.

Teröristler döktükleri kanda çırpına çırpına boğulacaklardır. Türkiye muktedirdir, Türk milleti kudretlidir, hıyanete göz açtırılmayacaktır. Kandan nemalanan, şiddetten faydalanan, kötülükten yararlanan, çevremizde yuvalanan PKK’lı katiller, inanıyorum ki, yok edileceklerdir.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ TERÖRLE MÜCADELEDE MİLLETİN YANINDA

Hükümetin terörle mücadelede göstermiş olduğu kararlı ve korkusuz mücadeleyi tavizsiz sürdürmesi en samimi ve içten dileğimdir. Millî mukavemet kırılamayacak, milli birlik ve kardeşlik ruhu bozulamayacaktır. Türk milleti iman ve iradesiyle, ihanetin belini kıracaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi terörle mücadelede ön şartsız milletin yanında, devletin arkasında, hükümetin destekçisidir. Zulme alkış tutan, zalimlere kucak açan, bölücülüğe ve düşmanlığa çanak tutan kim varsa kaybetmeye, bedelini ödemeye mahkum ve mecburdur.

Türkiye badireleri aşacak inançta, belaları yenecek kuvvettedir. Bilinsin ki; şehitler ölmeyecek, vatan bölünmeyecek, al bayrak da inmeyecektir.