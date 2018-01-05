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Bahçeli: Sınırlarımızın dibinde terör devleti kurulmasına göz yummak felaketimize neden olacaktır

Devlet Bahçeli 'Sınırlarımızın dibinde korsan ve terör devleti kurulmasına en küçük göz yumma hali felaketimize neden olacaktır.' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana Büyükşehir Belediyesince Galleria Festival Alanı'nda düzenlenen "1071 Proje ve Hizmetin Açılış ve Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, hem Türkiye'de hem de komşu coğrafyalarda olağanüstü gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Türkiye'ye saldıranların doğduklarına pişman edilmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, "Sınırlarımızın dibinde korsan ve terör devleti kurulmasına en küçük göz yumma hali felaketimize neden olacaktır. Haine merhamet olmaz. Haine acıma hiç olmaz. Türkiye’ye saldıranlar doğduklarına pişman edilmelidir. Bekamızın muhafazasında başka çare yoktur. Mesele Türkiye’nin milli ve tarihsel haklarını müdafaa meselesidir. Mesele ülke güvenliğinin sağlam esaslara bağlama meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız ve egemen bir devlettir, yıkım ve çöküşü için açıktan ve örtülü hangi ülke veya örgütler plan yapıyorsa, bu kapsamda kimler faaliyet halindeyse gereken sert cevabı almaları mecburidir. FETÖ'nün kökü kazınması 2018'de ana hedeflerden birisidir. PKK’nın tümden imhası 2018 yılının bir diğer ana hedefidir." diye konuştu.

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