Bahçeli: Türk milletine parmak sallayanların o parmağını eliyle birlikte gövdesine kadar kırarız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen referanduma ilişkin, "Barzani'ye dedesinin akıbetini çok veciz, çok açık şekilde hatırlatıyor, ayağını denk almasını tavsiye ediyoruz. Rüzgâr eken fırtına biçer derler. 25 Eylül referandumu rüzgâr değil, rezalettir, hıyanettir, felakettir, geri dönülmezse cezası da tez elden kesilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin her ihtimale hazırlıklı olması tarihi önemdedir. Kandil ve Erbil'de bir gece ansızın görünmek, bir gece ansızın gelmek, bir şafak vakti melanetin tepesine binmek Türk milleti için mesele değildir, Türkiye Cumhuriyeti için hiç zor olmayacaktır. Türk milletine parmak sallayanlar varsa, ki vardır, o parmağını eliyle birlikte gövdesine kadar kırar, hatta koparırız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen referanduma ilişkin eleştirilerde bulundu. Türkiye'nin güvenliğinin diken üstünde olduğunu kaydeden Bahçeli, "Bir aşiret lideri çıkıp, haddini hududunu aşarak bağımsızlıktan bahsedebilmektedir. Neymiş, bağımsızlık 16 yaşından beri hayaliymiş. Sonunda ölüm de olsa hazırmış. Buradan diyorum ki, ham hayal peşinde koşan peşmerge başı kâbusla tanışacak, ısrar ve inadı sürerse belasını muhakkak bulacaktır. Barzani tüm itiraz, tüm tepki, tüm karşı çıkışlara rağmen 25 Eylül korsan referandumunu gerçekleştirmiştir. Bilinmelidir ki, 25 Eylül referandumu dört parçalı büyük Kürdistan'ın ön çalışması, ön hazırlığı, ön kapısıdır. Buna sabır göstermek, gözümüzün önünde infaz fermanımızın yazılmasına sessiz kalmak mümkün değildir. 1 Ekim günü, TBMM'nin açılış konuşmasını yapan Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'sınırımızda fitne kuyusu kazdırmayız' beyanı çok nettir, Türkiye Cumhuriyeti'nin duruşunu özetlemektedir. Irak'ın toprak bütünlüğü bizim için vazgeçilmezdir. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının ötesinde, varlığını, birliğini ve güvenliğini tehlikeye atacak her teşebbüse, her tezgâha anında ve cesaretle müdahale edecek seviyededir.Bu maksatla 23 Eylül'de TBMM'de görüşülüp kabul edilen Türk askerinin sınır ötesine gönderilmesiyle ilgili Tezkereye evet dedik, kararlı ve omurgalı bir şekilde arkasında durduk.Türk milletine parmak sallayanlar varsa, ki vardır, o parmağını eliyle birlikte gövdesine kadar kırar, hatta koparırız. Türk devletine kafa tutanlar varsa, ki bu da vardır, o kafaya balyoz gibi inecek irade ve milli iffeti her zaman ispata da hazırız. Biz yeri gelir yufka yürekli, yeri gelir tunç bilekli oluruz; ama zalime fırsat vermeyiz, haine merhamet etmeyiz, bundan sonra da etmeyeceğiz" diye konuştu.