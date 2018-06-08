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Bahçeli'den Demirören'e taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e bir taziye mesajı gönderdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e gönderdiği mesajında, "Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve ülkemizin yetiştirdiği değerli iş adamlarımızdan kıymetli babanız Erdoğan Demirören'in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. İş adamlığının yanı sıra hayırsever kimliği ile de tanınan merhum babanıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, Demirören ailesine, iş dünyası ve spor camiasına başsağlığı dileklerimi sunarım." ifadesine yer verdi.

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