Bahçeli'den FETÖ'cülere iltica hakkı tanıyan Yunanistan'a tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ'cülere iltica hakkı tanınması ile ilgili, "Yunanistan'ın bu tür davranışlarla bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.

"ABD, darbeci yoldaşlarını kurtarmak için bunu yapıyor"

Bahçeli, ABD ile ilişkilerle ilgili olarak da "Bir papaz uğruna Türkiye ile ilişkilerini, dostluk ve müttefiklik anlayışını yok farz edebilecek bir hataya düşen Trump'ın kafasında acaba ne vardır? Bunu iyi anlamalıyız. Bu bir papaz meselesi değildir. Türkiye'ye darbe teşebbüsünün arka planı olan ABD, darbeci yoldaşlarını kurtarmak için bunu yapıyor." şeklinde konuştu.