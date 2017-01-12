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Bahçeli'den flaş anayasa açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'fireyi mercekle aramak gerek. Teklif geçmezse Meclis baştan yenilenmeli' dedi.

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MHP lideri Bahçeli kulislerde anayasa değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "fireyi mercekle aramak gerek. Teklif geçmezse Meclis baştan yenilenmeli. Oylamada ani iniş ve çıkış beklemiyorum. Görüşmelerde gerilim stratejisi izleniyor" dedi.

Başika Kampı hakkında da açıklamalarda bulunan Bahçeli 'Sonuç almadan geri adım atmamak gerek' dedi.

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