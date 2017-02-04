MHP'den referandum kampı
Devlet Bahçeli 10-12 Şubat'ta vekillerle bir araya gelecek.
MHP lideri Devlet Bahçeli, referandumdan önce atılacak adımlar ve propaganda sürecinde izlenecek yolu belirlemek için 10-12 Şubat'ta üst yönetimle kampa girecek.
MHP Referandum İçin 10-12 Şubat'ta Kampa Girecek
Nisan ayında yapılması planlanan referandumda parti olarak 'evet' oyu kullanma kararı alan MHP kampa giriyor.
VEKİLLER, MYK VE MDK ÜYELERİ KATILACAK
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10-12 Şubat'ta, yani gelecek hafta Cuma'dan itibaren bütün haftasonu partisinin üst yönetimi ile istişarelerde bulunmak üzere Konya'da kamp yapma kararı aldı.
Milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin katılacağı kampta, referandum sürecinde nasıl bir yol izleneceği ve kampanya döneminde atılacak adımlar masaya yatırılacak.
AK PARTİ 7 ŞUBAT'TA START VERECEK
AK Parti, 7 Şubat Salı günü referandum kampanyalrına start vereceğini açıklamış, 81 ilden parti temsilcileri zaman zaman Ankara'ya çağırılarak izlenecek yol anlatılmıştı.
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