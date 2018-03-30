Bahçeli'den Fransa'ya sert tepki: Fransa’nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluktur
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter'dan açıklama yaptı. Fransa'nın kararına sert tepki gösteren Devlet Bahçeli, bu durumu şuursuzluk olarak belirtti
- AA
Devlet Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Fransa’nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluk olduğu kadar,terör örgütleriyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır.
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