Bahçeli'den Fransa'ya sert tepki: Fransa’nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluktur

Devlet Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Fransa’nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluk olduğu kadar,terör örgütleriyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır.