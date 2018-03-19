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Bahçeli'den Hasan Celal Güzel için başsağlığı mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli bugün vefat eden Hasan Celal Güzel'le ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

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Bahçeli taziye mesajında "Türk siyaset ve devlet hayatının saygın isimlerinden Sayın Hasan Celal Güzel’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Güzel’in gerek bürokraside, gerekse de siyaset alanında Türkiye’ye önemli hizmetleri geçmiştir. Merhum Hasan Celal Güzel’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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