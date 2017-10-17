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Bahçeli'den hükümete çağrı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Hükümete çağrıda bulunuyorum: Beka mücadelesinde sonuna kadar omuz omuzayız; zalimlere karşı aynı noktadayız. Hadi gelin, Türk gençliğinin ümüğünü sıkan, soluğunu kesen üniversite sınavını tümden ve hepten kaldırma konusunda da el birliği, güç birliği yapalım.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Hükümete çağrıda bulunuyorum: Beka mücadelesinde sonuna kadar omuz omuzayız; zalimlere karşı aynı noktadayız. Hadi gelin, Türk gençliğinin ümüğünü sıkan, soluğunu kesen üniversite sınavını tümden ve hepten kaldırma konusunda da el birliği, güç birliği yapalım.

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