Bahçeli'den yeni operasyon açıklaması: İstiklal Türk milletinin kaderidir

MHP lideri Devlet Bahçeli "İnanan kazanacak, sırtını Hakk’a dayayan, haklı ve iradeli olan mutlaka sonuç alacaktır. Unutmayalım ki, istikbal Türkiye’nin kavli, istiklal Türk milletinin kaderidir" dedi.

"KIVANÇ DUYUYORUM"

Ayrıca Afrin’e Türk bayrağını diken kahramanlarımızla övünüyorum. Terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini görmekten, hiçbir gevşemeye, hiçbir esnemeye uğramadan sürecek olmasından da umutluyum, kıvanç doluyum.

"AY YILDIZLI AL BAYRAK SELAMET MÜJDESİ OLACAKTIR"

Ay yıldızlı al bayrak göndere çekildiği her yerde barışın, huzurun, sükûnetin, istikrarın, kurtuluşun ve dengenin simgesi ve selamet müjdesi olacaktır.