Bahçelievler'de bir evde bir kişi silahla vurularak öldürüldü
İstanbul Bahçelievler'de bir evde bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
- DHA
Ayrıntılar az sonra...
Ayrıntılar az sonra...
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