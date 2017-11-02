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Bahçelievler'deki alışveriş merkezinde silahlı şahıs paniği! Ekipler olay yerinde...

Bahçelievler'de bir alışveriş merkezinde silahlı şahıs olduğu iddiası üzerine güvenlik görevlileri alarma geçti. Alışveriş merkezi boşaltılırken ekipler, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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Bahçelievler'de bir alışveriş merkezinde silahlı şahsı olduğu iddiası üzerine güvenlik görevlileri alarma geçti. Alışveriş merkezi boşaltılırken ekipler, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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