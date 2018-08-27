Bahçeye dolaşmaya çıkan kadına arılar saldırdı

İlçeye bağlı Aşağıbeylerbeyi köyünde yaşayan Saliha Solak (69), evinin bahçesinde dolaştığı sırada bal kovanlarından çıkan arıların saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Solak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceset, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.