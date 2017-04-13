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Turuncu listede bulunan Bahoz kod adlı teröristin öldürülmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakanlığı, turuncu listede bulunan Bahoz kod adlı bölücü terör örgütü mensubu Ahmet Tekin’in 14 Ocak 2017 tarihinde Bitlis merkezde icra edilen operasyonda öldürüldüğünü ancak cesedinin 10 Nisan 2017 tarihinde icra edilen ayrıntılı aramada banyo bölümünde gizli bir oda içerisinde bulunduğunu açıkladı.

  • İHA
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Bitlis’in merkez ilçe Balcılar köyü bölgesinde 14 Ocak 2017 Cumartesi günü tespit edilen bir sığınağa yönelik icra edilen operasyonda 6 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmişti. İçişleri Bakanlığı, bahse konu sığınak içerisinde 10 Nisan 2017 tarihinde İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ayrıntılı bir arama gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bahse konu sığınak içerisinde 10 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında icra edilen ayrıntılı aramada, banyo bölümünde gizli bir oda içerisinde bir önceki operasyonda bulunamadığı için kaçtığı değerlendirilen grup lideri Bahoz kod adlı Ahmet Tekin isimli bölücü terör örgütü mensubunun cesedi, 1 adet M-16 piyade tüfeği ile birlikte ele geçirilmiştir" denildi.
 
Bahoz kod adlı Ahmet Tekin isimli teröristin ölü ele geçirildiği sıgınak...

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