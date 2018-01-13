Bahtiyar Ölmez 10. yeni bölüm fragmanı son bölümde büyük sürpriz - ATV

ATV ekranlarında Cumartesi yayınlanan Bahtiyar Ölmez 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahtiyar Ölmez son bölüm izleyenler bu sorunun yanıtını aradı. Bahtiyar Ölmez 9.son bölüm 13 Ocak akşamı izleyicilerle buluştu. Dizide bu hafta; Fuat'ın Nuran'ı kaçırdığını öğrenen Bahtiyar Fuat'la yüzleşir... Bahtiyar Fuat'ın namlusuna doğru yürürken her şeyi itiraf eder... Bütün bunlar olurken, öldü bilinen Rıfat'la ilgili şok edici gerçek ortaya çıkar... Peki Bahtiyar Ölmez 10. yeni bölüm fragmanı ne zaman izlenecek? Bahtiyar Ölmez yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizde bulabilirsiniz.

BAHTİYAR ÖLMEZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Latife'nin Çağla'yı eve getirmesi villada kıyametleri kopartır. Aylin, Çağla'nın evden gönderilmesinde kararlıdır. Ancak Latife bunu asla kabul etmez. Çağla da bu durumda boş durmaz. Aylin'i evden kaçırtıp, evin hanımefendisi olma planları yapmaya başlar. Villada kadınlar savaşı devam ederken, Bahtiyar'ın çok önemli bir meselesi daha vardır: Bahtiyar efsanesi ayağına dolanmak üzeredir.

Fuat, Bahtiyar'la ilgili bulduğu ipucunun peşindedir ve bu ipucu onu tekrardan Bahtiyar'ın evine götürecektir. Bahtiyar Ölmez, Fuat'ın gerçek kimliğine yaklaştığından habersiz şekilde, Aytekin'i Bahtiyar'ın öldüğüne ikna etme telaşındadır. Ancak Bahtiyar Ölmez, Anıl ve Memduh'un bunun için yaptıkları plan işe yaramadığı gibi, arkasında büyük bir gizem bırakır. Fuat'ın Nuran'ı kaçırdığını öğrenen Bahtiyar Fuat'la yüzleşir... Bahtiyar Fuat'ın namlusuna doğru yürürken her şeyi itiraf eder... Bütün bunlar olurken, öldü bilinen Rıfat'la ilgili şok edici gerçek ortaya çıkar...

BAHTİYAR ÖLMEZ OYUNCULARI KİMDİR?

Yetkin Dikinciler - Bahtiyar Ölmez

Kestirmeden zengin olup etrafındakilere yardım etmek ve ailesiyle birlikte zengin hayatı yaşamak Bahtiyar'ın en büyük hayalidir. Mezar taşı satan babasının mermerci dükkanında çalıştıktan sonra cenaze arabası şoförlüğüne girmiştir ama hep kirişi kırmanın peşindedir.

Hande Subaşı - Aylin

Aytekin abinin kızıdır. Çok güzel olduğu kadar da gururuna düşkündür. Gururu için yapmayacağı şey yoktur. İnatçı ve kararlıdır. İç mimardır. Aytekin abinin kızı olması herkesin ona kolayından yaklaşamamasına neden olur. Zamanla Bahtiyar'a aşık olacaktır.



Güven Hokna - Latife Çakar

Rıfat'ın annesidir. Huysuzdur. Unutkanlık sorunu yaşamaktadır. Oğlu Rıfat'ı bile kimi zaman tanımadığı olmuştur. Kimi zaman Tahir ve Aylin'i de unutup, "kim bunlar" diye sorar. Burnunu sokmadığı şey yoktur.

Orhan Aydın - Aytekin Yavuz

Yeraltı dünyasının baronu. Prensip sahibi. Acımasız ama ilkeli. İşine duygularını karıştırmaz. Oğlu vaktiyle baskılarına dayanamamış intihar etmiştir. Bunu Aylin'den başka kimse bilmez. Kimsenin bilmesine de izin vermez. Bu nedenle Aylin ne yaparsa yapsın hiç sorgulamaz. Fuat'ı bırakıp Rıfat'la evlendiğini öğrendiğinde tepkisi sadece "hayırlı olsun"dan ibarettir.

Serkan Kuru - Fuat

Fuat, silah kaçakçılığıyla yer altı dünyasında kendine yer edinmiştir. Hiçbir kuralı yoktur. Acımasızdır. Baba Rıfat'la kıyasıya bir rekabet içindedir. Yeraltı dünyasının hakimi olmasına yegane engel olarak Rıfat'ı görür. Rıfat'ı ortadan kaldırdığında Aytekin abinin kendisine icazet vereceğini ve yeraltı dünyasında hakimiyet kuracağını düşünür. Aytekin abinin yanında büyümüştür. Nerdeyse manevi oğlu gibidir. Sinsi, ikiyüzlü bir adamdır. Ağzı iyi laf yapar. Aylin'i uzun süre kandırmayı başarmıştır ancak Aylin'i aldatırken yakalanınca ilişkileri bitmiştir.



Semih Öztürk - Caner

Fuat'ın kardeşidir. İyi eğitim almış yakışıklı, abisinin aksine nazik bir delikanlıdır. "Fuat'ın kardeşi" olarak anılmaktan hiç hoşlanmaz. Mafya aleminden nefret eder. Özgürlüğüne düşkündür. Parasıyla övünmeyi sevmez. Nuran'ın aksine mütevazi olmaktan hoşlanır. Nuran'la kurduğu ilişki onu Baba Rıfat rolü oynayan Bahtiyar Ölmez'le karşı karşıya getirecektir.

BAHTİYAR ÖLMEZ KONUSU NEDİR?

"Hiçbir şeyin benzeri kendisi değildir…"

Eski İstanbul semtlerinden birinde mukim kendi halinde mütevazı bir yaşantısı olan Bahtiyar Ölmez, babasının mezarcılık işlerinde çalışır. Görevi cenaze nakil aracı şoförlüğüdür. Ne ki hayatının sonuna dek bu işi sürdürmek istemez. İşte tam da bu sebeple, beklenmedik bir anda karşısına çıkan eski bir dostunun "deve kuşu çiftliği" teklifine balıklama atlar. Babasının tüm birikimini büyük umutlarla bu işe yatırır. Ne ki, dolandırıldığını anlamakta gecikmez. Hayallerini ve babasının tüm birikimini kaybetmenin öfkesiyle son sürat cenaze arabasını sürerken, eski dostunun hatıra olarak verdiği "deve kuşu yumurtasını" hışımla camdan dışarı fırlatır.

Deve kuşu yumurtası öyle bir yere çarpar ki, Bahtiyar Ölmez'in hayatı bir daha geri dönülmez biçimde değişir. Artık bundan sonra kendisine tıpa tıp benzeyen ünlü mafya babası Rıfat Çakar'ın hayatını yaşamak zorunda kalacaktır. Yani, başkasının dostu, başkasının düşmanı, başkasının oğlu, başkasının babası, en önemlisi de başkasının eşi olacaktır. Bahtiyar Ölmez, Rıfat Çakar'ın yeraltı dünyasında yükselmek için ünlü baronlardan Aytekin Yavuz'un kızı Aylin'le karşılıklı çıkar ilişkisi çerçevesinde "sahte evlilik" yaptığından habersizdir. Sahte Rıfat Çakar olarak "sahte bir evliliğin" içine düşen kahramanımız, Rıfat Çakar'ın azılı düşmanı (Aylin'in eski sevgilisi) Çivi Fuat'la da kıyasıya rekabet içine girecektir.

Bahtiyar Ölmez iki hayat arasında sıkışır kalır. Bir yandan babasının ve kız kardeşinin de içinde yer aldığı "eski hayatını" idare etmeye çalışırken, diğer yandan "yeni hayatına" uyum sağlamayı başarabilecek midir? En ufak hatanın kendisinin ve sevdiklerinin hayatına mal olacağını bilen kahramanımızı heyecan ve komedi dolu sayısız macera beklemektedir.