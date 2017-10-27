Bak  Ambalaj, Fleksibıl Ambalaj  Üreticilerinin Buluştuğu Avrasya Ambalaj  2017 Fuarı’na Katılıyor

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu 5 ayrı tesisinde 600’ü aşkın çalışanı ile faaliyetlerini yürüten ve Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasında gururla yerini alan Bak Ambalaj, geçtiğimiz yıl 10 milyon Euro’dan fazla yatırım yaparak yıllık 32.000 tonu aşan üretim kapasitesine ulaştı.

1998’den bu yana Borsa’da işlem gören ve üretiminin %80’ini ihraç etmek suretiyle Türkiye’nin ihracatına önemli katkı sağlayan Bak Ambalaj, ihracatın ağırlıklı merkezi olan Batı Avrupa’daki müşterilerine daha hızlı hizmet verebilmek için Venlo Hollanda’da yeni lojistik merkezini hizmete soktu.

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini dinleyen, anlayan, ön plana çıkartan ve onlara fayda yaratan inovatif ürünleriyle ulusal ve uluslararası ödüller alan Bak Ambalaj, patentlerinin sayısını artırırken esnek ambalaj sektöründe Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezi olma başarısını gösteren firma olarak da önemli bir gelişmeye imza attı.

Şirketin 2025 vizyonuna paralel olarak hedefi; orta ve uzun vadede Avrupa’da sektörün liderleri arasında kalıcı bir şekilde yer almak olup, bu hedefe ulaşmak için geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de müşteri portföyünü geliştirerek, yüksek kalite anlayışıyla sağlıklı ve sürdürülebilir iş ortaklıkları kurmayı amaçlıyor.

Çalışanlarına değer veren ve bünyesindeki “Bak Akademi” tarafından kurgulanan sürekli eğitimlerle onların gelişimine katkıda bulunan Bak Ambalaj, Carbon Trust ve Ege Orman Vakfı ile birlikte yürüttüğü proje ile sektöründe bir ilki de gerçekleştiriyor. “Esnek ambalaj karbon ayak izi hesaplama modeli” ile birim ürün başına çıkan karbon ayak izini hesaplayabilen ve bütün ürün grupları için geçerli olan bu hesaplama modelinin önümüzdeki dönemde yeni ürün geliştirme sürecinde etkin bir şekilde kullanılması, bu sayede doğada daha az karbon ayak izi bırakan yenilikçi ürünler geliştirilrmesi planlanıyor.

Güçlü sermaye yapısı, tecrübeli ve dinamik çalışanları, müşteri odaklı yaklaşımı ve yenilikçi uygulamaları ile 1973’ten bu yana çeşitli sektörlerin önde gelen firmalarına hizmet veren Bak Ambalaj, müşterilerine en üst seviyede sürdürülebilir hizmet sağlayarak rekabetin çok yoğun yaşandığı fleksibıl ambalaj sektöründe fark yaratmaya devam edecek.

Bak Ambalaj’ı 25-29 Ekim tarihleri arasında İstanbul TÜYAP'ta düzenlenen Avrasya Ambalaj Fuarı'nda 2. holde 219 C no’lu stantta ziyaret edebilirsiniz.