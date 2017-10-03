Bakan Fakıbaba açıkladı: Okullarda üzüm dönemi başlıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, okullarda dağıtımına başlanacak okul üzümüne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Fakıbaba, 32 bin okulda, 6 milyon öğrenciye 4 bin 200 ton okul üzümü dağıtılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız koordinasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen 'Okul Öncesi ve Temel Eğitim Birinci Kademe Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı' uygulanmaya devam ediyor. Uygulama ile öğrencilerimize kuru meyve tüketim alışkanlığı kazandırmayı, öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. İlk olarak 2015 yılı Şubat-Haziran döneminde Tariş Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri kanalıyla temin edilen kuru üzümlerin dağıtımı ile başlanan uygulamayla yaklaşık 604 ton kuru üzüm dağıtımı yapılmıştı. Daha sonra 2016 yılı içerisinde TMO kanalıyla 2.606 ton kuru üzüm dağıtımını gerçekleştirdik. 2017 yılı içerisinde ise okullarda kuru üzüm dağıtım görevi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine verildi. Bu kapsamda 2017 yılı Şubat-Haziran döneminde 4.121 ton kuru üzüm dağıtımı yapıldı.

Yeni başlayan 2017/2018 eğitim döneminin ilk bölümü için de Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile gerekli planlamaları yaptık. Bu kapsamda okul sütü yapılmayan diğer iki günde 25 gr paketler halinde toplam 4 bin 200 ton okul üzümünün 14 hafta boyunca dağıtımı yapılacak. Bugün okullarda dağıtımına başlanacak olan bu uygulamadan, anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve temel eğitim birinci kademede (ilkokul) 81 ildeki 32 bin okulda öğretim gören yaklaşık 6 milyon öğrencimiz yararlanacak."