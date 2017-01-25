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Bakan Akdağ, grip kiti testini canlı yayında uygulamalı olarak anlattı

24'te Melih Yiğiter'in soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, canlı yayında grip kiti uygulamasını anlattı.

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Sağlık Bakanı Recep Akdağ, grip kiti testini canlı yayında 24 Ankara Temsilcisi Melih Yiğiter’in üzerinde uygulamalı olarak gösterdi.  Hazırlanan solüsyon ile uygulanan grip kiti testinin sonucu 1 dakikanın sonunda belli oldu. Yiğiter üzerinde uygulanan grip kiti testinin sonucu tek çizgi çıktı. 

Tek çizginin çıkmasıyla antibiyotiğin kullanılmasına gerek kalmadığını vurgulayan Bakan Akdağ, “Tek çizgi testin çalıştığını gösteriyor. 2. çizgi oluşsaydı sizde beta virüsü vardı. Aslında ifadeleri iyi kullanmak lazım. Antibiyotik kullanmadan atlatın ifadesi sanki kullansak biraz daha erken atlatırız, daha kolaylaştırır gibi. Hayır öyle değil. Antibiyotik kullansanız da kullanmasınız da süreyi değiştiremezsiniz” dedi.

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