Bakan Akdağ, grip kiti testini canlı yayında uygulamalı olarak anlattı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, grip kiti testini canlı yayında 24 Ankara Temsilcisi Melih Yiğitel’in üzerinde uygulamalı olarak gösterdi. Hazırlanan solüsyon ile uygulanan grip kiti testinin sonucu 1 dakikanın sonunda belli oldu. Yiğiter üzerinde uygulanan grip kiti testinin sonucu tek çizgi çıktı.

Tek çizginin çıkmasıyla antibiyotiğin kullanılmasına gerek kalmadığını vurgulayan Bakan Akdağ, “Tek çizgi testin çalıştığını gösteriyor. 2. çizgi oluşsaydı sizde beta virüsü vardı. Aslında ifadeleri iyi kullanmak lazım. Antibiyotik kullanmadan atlatın ifadesi sanki kullansak biraz daha erken atlatırız, daha kolaylaştırır gibi. Hayır öyle değil. Antibiyotik kullansanız da kullanmasınız da süreyi değiştiremezsiniz” dedi.

AİLE HEKİMLERİMİZ GRİP KİTİ TESTİNİ UYGULAYABİLECEK

Şu anda bunu bütün aile hekimlerimiz uygulayabilecek durumdalar. Çocuk, KBB, acil, enfeksiyon hekimlerimiz uygulayabilecek. Nezle ve grip vakalarıyla en çok karşılaşan onlar. Bir kılavuz var, ona göre ihtiyacınız varsa test edip uygulanabiliyor. Antibiotiği eczaneden kendi başına alamazsınız, öyle bir kural koyduk. Gerekirse doktor size antibiotik yazacak. Dediğim gibi kılavuza göre teste tabi tutulacaksınız. Bilim insanlarımız çıkıp bunu anlatacak. Medya kampanyası başlattık, kamu spotlarımız hazırlandı.

SAYIN KILIÇDAROĞLU'NUN İSLAM'I BİLMEDİĞİ ANLAŞILIYOR

"Başkanlık sistemi İslam'da yok" diyen ana muhalefet partisi başkanı için söylemek istemezdim ama bariz cehaleti oldu. Sayın Kılıçdaroğlu ilahiyat alimi midir de kalkıp böyle fetva veriyor. İslam'ı hiç bilmediği anlaşılıyor. Söylediklerinin uzaktan yakından alakası yok. Bana göre gaflarına birini daha eklemiş oldu. Elbette İslam'da istişare var. Başkanlık sistemi istişareyi güçlendiren bir sistem. Kılıçdaroğlu çaresizlik içerisinde sağa sola saldırıyor. Yarın Başkanlık seçimi olduğunda CHP aday göstermeyecek mi?

EVET KAMPANYASINA KATILDI VE KABİNE ARKADAŞINA ÇAĞRI YAPTI

Elbette ben de istikrarlı bir yönetim için, güçlü bir Türkiye için referandumda evet diyeceğim. Sıklıkla beraber çalıştığım değerli kardeşim Süleyman Soylu, sayın Bakanım, değerli bakanım siz de bu referanduma 'evet' demeye var mısınız? Referandumdan sonra sayın Cumhurbaşkanı artık partisiyle ilişki kurabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay kendisine sosyal medya üzerinden kendisine yönetilen 'Güçlü bir Türkiye için evet demeye var mısın' sorusuna , 'Güçlü ve müreffeh için ben de varım' dedi. Videonun sonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan destek istedi.