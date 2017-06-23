Bakan Akdağ: (Manisa'da zehirlenen askerler) Sabotaj ihtimalini savcılık soruşturuyor

Sağlık Bakanı Recep Akdağ 24 TV'de Manisa'daki asker zehirlenmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Manisa'da 23 Mayıs'ta bir hadise meydana geldi. Ben 12 kişilik birbilim heyetini derhal Manisa'ya gönderdim. 23 Mayıs'taki olayda kesinlikle bir besin zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı. 16-17 Haziran'daki olayla ilgili araştırmalarımız devam ediyor. 2 binin üzerinde askerle görüşüldü. Labaratuvar çalışmaları bayram ertesi ortaya çıkacak.

SABOTAJ İHTİMALİNİ SAVCILIK SORUŞTURUYOR

Biz meselenin savcılık soruşturması tarafına bakmıyoruz. Biz nereden nasıl olduğuna bakıyoruz. Adli tarafı varsa adli soruşturma karar verecek. Sabotaj ihtimalini savcılık soruşturuyor.

23 MAYIS'TAKİ VAKA KESİN GIDA ZEHİRLENMESİDİR

Mikrobiyolojik olarak sebeplerini Sağlık Bakanlığı olarak izah edebiliriz, idari ve adli soruşturmalar ayrıca yapılacaktır. Bu olayın ihmalle de yapılması mümkün, kasıtlı da yapılması mümkün. 23 Mayıs'taki askerlerin ifadeleri ile labaratuvar sonuçları örtüşüyor. Bazen labaratuvar sonuçları başka sebepleri ortadan kaldıra kaldıra yürür. İfadelerden belli bir mikroorganizmanın bunu yaptığına karar verebiliriz.

ŞİMDİLİK KASIT VAR DA, YOK DA DİYEMEYİZ

Şu anda kasıt var da yok da diyemeyiz. Milli Savunma Bakanımızın refleksi, ilgili firma ile sözleşmelerin feshedilmesi önemlidir.

BONZAİ KAYNAKLARINI KURUTMAK İÇİN CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Avrupa'yla kıyasladığımızda uyuşturucu kullanımı çok düşük. Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir araştırma yapacak. Eski verilere göre yüzde 2.7 oranında hayatında bir kere o maddeyi deneme var. Bu oran Avrupa'da son derece yüksek. Hükümetimiz madde bağımlılığı ile mücadele için özel bir kurul oluşturuldu. Şu anda sayın Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş Bey meseleyi takip ediyor, biz de Sağlık Bakanlığı olarak sekretaryasını yürütüyoruz. Son zamanlarda bonzai denilen sentetik madde çok ucuza gençlerin eline geçebiliyor. Bunun kaynağını kurutmak için İçişleri, Gümrük Bakanlığımız çok ciddi bir çalışma içerisinde. Çok özel çalışmalar yapılıyor.

ÇOCUKLARINIZDA DEĞİŞİKLİK GÖRÜYORSANIZ MUTLAKA BİZİM HATLARI ARAMALISINIZ

Madde bağımlılığı toplumların geleceğini çok ciddi tehdit ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın meselenin üzerine gitmesi çok önemlidir. Hükümet olarak biz buradan destek alıyoruz. Ben ailelere seslenmek istiyorum, çocuklarıyla yakından alakalı olsunlar. Bu gözlemle anlaşılabilir. Çocuğun davranışları değişebilri. Normalin dışında bir yalnızlaşma duygusu görülüyorsa mutlaka bizim danışman hatlarımızı aramalıdırlar. Burada çok iyi yetişmiş danışmanlar çalışıyor.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE BUGÜNDEN YARINA SONUÇLANMAZ

Türkiye'nin yaş ortalaması 31. Onun için mutlaka uyuşturucu ile mücadeleyi kaynaktan başlatmamız lazım. Etkin mücadeleyle bunların pazarlayıcılarını yakalamak gerekiyor. Mücadele bugünden yarına sonuçlanacak bir mücadele değil. Biz hükümet olarak bu işin peşindeyiz. Hükümet bir Başbakan Yardımcısını bu iş için görevlendirildi.

BU ÜÇ MESELEYLE CİDDİ MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR

Türkiye'nin sağlık haritası değişti, ihtiyaçlarımız değişti, hastalık yükümüz değişti. Aşıyla korunabilir hastalıklı çocuklar, beslenmede ileri derecede zayıf kalan çocuklar, kemik gelişme eksikleri gibi az gelişmiş ülkelerin problemlerine maruzduk. Bunu büyük ölçüde çözdük. Bu arada bir şey değişti, daha şişman toplumuz, daha az hareket ediyoruz ve sigara içmeye devam ediyoruz. Bu üç meseleyle çok ciddi mücadele etmemiz gerekiyor.

SAĞLIK MERKEZLERİNDE UZMANLARIMIZ BULUNACAK

Sağlıklı hayat merkezleri kurarak aile sağlık merkezlerini güçlendiriyoruz. Buralara servisler koyacağız. Sağlık hayat merkezinde diyetisyen, egzersiz uzmanlarımız olacak.

TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİNDE DÜNYADA 5 ÜLKEDEN BİRİ

Türkiye son 20 sene içerisinde sağlık hizmetlerini hızlı geliştirme konusunda dünyada 5 ülkeden biri. İlaçta ve tıppi cihazlarımızda yerlileştirme politikasını başlattık. Cari açığının azaltılmasını Sağlık Bakanlığı olarak 2,5 milyar dolar civarında bir katkıda bulunacağız.