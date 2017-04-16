Bakan Albayrak, Elektrik Koordinasyon Merkezi'ne canlı bağlandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü binasında elektrik kesintilerine anında müdahale için kurulan Koordinasyon Merkezi'ne canlı bağlanan Albayrak, en asli vatandaşlık görevlerinden biri olarak oy kullandığını dile getirdi.

Koordinasyon Merkezi'nde ve sahada mesai yapan herkese teşekkür eden Albayrak, Türkiye'nin için çok önemli, kritik bir referandum geçtiğini vurguladı. Albayrak, "İnşallah, bu referandum boyunca sorunsuz bir başarı ortaya koyarız. Bugün sistemde 21 elektrik dağıtım şirketi başta olmak üzere TEİAŞ'ın 10 yük tevzi ve 22 bölge müdürlüğü bir noktada toplanarak tüm Türkiye'ye müdahale ediyor. Bu çerçevede bu husus çok önemli, ne kadar hızlı ve başarılı bir mesai ortaya koyarsanız Türkiye tarihinde çok önemli bir yer tutacak olan bu seçimlerin başarılı bir şekilde gerçekleşmesine sebep oluruz. Demokratik, şeffaf ve yoğun katılımlı bir seçim geçiriyoruz. Bu şekilde seçim geçiren dünyadaki nadir ülkelerden biri olmak bize ayrı bir yük yüklüyor. Türkiye'yi muassır medeniyetler seviyesine çıkarmaya çalıştığımız bu yolda ortaya koyulan mesaiden dolayı herkese teşekkür ediyorum ama süreç devam ediyor. Bugün ve bu gece de takipte olacağız inşallah. İnşallah, bu referandumun ülkemize, demokrasimize, daha fazla gelişme ve güçlenmemize vesile olur diyorum." diye konuştu.

"Asayiş berkemal mi?"

Koordinasyon Merkezi başkanlığını yürüten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan'a "Asayis berkemal mi?" sorusunu yönelten Albayrak, sırasıyla Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ve Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ'nin temsilcilerine bağlanarak çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Albayrak, Hatay ve İskenderun ile Hakkari'deki son durumu da sordu.

Tancan, Hakkari'de meydana gelen sel felaketinden dolayı bir ilçede orta gerilim direklerinin yıkıldığını ama ekiplerin müdahalesiyle birlikte oradaki sorunun çözüldüğünü ve oy verme sürecini etkileyecek bir sorun olmadığını söyledi. Hatay ve İskenderun'daki trafolara da önceki gün bir bombalı saldırı teşebbüsü olduğunu anımsatan Tancan, burada da herhangi bir sorun yaşanmadığını anlattı.

Tancan, mevcut durumda herhangi bir kesintinin söz konusu olmadığını, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) de kendi merkezlerinde mesai harcadıklarını ve Yüksek Seçim Kurulu sonuçları açıklayıncaya kadar görevlerinin başında olacaklarını kaydetti.

Bakan Albayrak'ın bağlantısının sona ermesinin ardından Tancan, elektrik dağıtım şirketleriyle tekrar ayrı ayrı bağlantıya geçti. Dağıtım şirketlerinin mevcut durumlarıyla ilgili bilgi alan Tancan, saat 18.00'de tekrar bağlantı kuracaklarını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan'ın başında bulunduğu Koordinasyon Merkezi'nde, TEİAŞ'ın Yük Tevzi Bölge Merkezleri ve elektrik dağıtım şirketleri olmak üzere 53 ayrı nokta ile bağlantı gerçekleştirildi. TEİAŞ Genel Müdürü Abdullah Atalay, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu, Enerji İşleri Genel Müdürü Zafer Demircan ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri Uğur Yüksel'in de bulunduğu merkezde, halk oylaması süresince herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmaması için çalışmalar devam ediyor.