Koltuklar kirlenmesin diye ayakta yolculuk yapan madenciler Bakan Albayrak'la buluştu
Zonguldak'ta 'koltuklar kirlenmesin' diye ayakta seyahat etmeleri nedeniyle gündeme gelen maden işçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından ağırlandı.
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste "Koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat eden madenciler, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın konuğu oldu.
Enerji Bakanı Albayrak, “Koltuklar kirlenmesin” diye boş otobüste ayakta yolculuk yapan elmas yürekli madencilerimiz davetimizi kabul etti, bizlere şeref verdi” notuyla Twitter hesabından madencilerin fotoğraflarını paylaştı.
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