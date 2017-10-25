Koltuklar kirlenmesin diye ayakta yolculuk yapan madenciler Bakan Albayrak'la buluştu Zonguldak'ta 'koltuklar kirlenmesin' diye ayakta seyahat etmeleri nedeniyle gündeme gelen maden işçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından ağırlandı.