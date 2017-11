Bakan Albayrak: Türkiye, alt gelir grubundan orta gelir grubuna çıktı artık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin son 15 yılda yüzde 6 seviyesinde ekonomik büyüme gerçekleştirdiğini belirterek, "Dünyayı kıskandıran bir performans, birileri kabul etse de etmese de. Versiyon 2.0 bitti artık. Türkiye, alt gelir grubundan orta gelir grubuna çıktı artık. Türkiye, bu yeni düzende bir üst lige çıkacaksa Versiyon 3.0 için 10, 20, 50 yıllık planlamayı ortaya koymak zorundayız." dedi.

Beyoğlu Belediyesince 9'uncusu düzenlenen Beyoğlu Sohbetleri kapsamında verilen akşam yemeğine katılan Albayrak, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli ve tarihi günlerden geçtiğini, bu yüzyılın dünyada da kırılma dönemi olduğunu söyledi.

"Son 10 yılın üçlemesi" petrol, gaz ve ulaşım halkasından petrol kısmının Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattıyla tamamlandığına dikkati çeken Albayrak, "Bunlardan doğalgaz ki dünya ve Avrupa enerji arz güvenliği açısından Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) tarihi bir projedir… Dolayısıyla Avrupa'nın on yıllarca konuştuğu, Nabucco'yu gerçekleştirememiş olmanın gerçekliği içinde Türkiye, büyük bir liderlik ve inisiyatifle, müthiş bir stratejik saha uygulamasıyla TANAP'ı yola koydu, hayata geçirdi. İnşallah, ocak ayı itibarıyla ilk test gazını basmaya başlıyoruz ve 2018 yazında da resmi açılışı yapacağız." diye konuştu.

Albayrak, 2030'a gelmeden sadece Çin ve Hindistan'ın ekonomik büyüklüğünün G7 ülkelerinin toplamını geçeceğinin ve bu iki ülkenin nüfusunun da 3 milyarı aşacağının öngörüldüğünü anlattı.

"ESKİ EKONOMİK DÜZEN ARTIK DEĞİŞİYOR"

Asya'nın yeni ekosistemde farklı bir yere gittiğine işaret eden Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Pekin'den Londra'ya' diyoruz. Pekin'den Londra'ya dünya nüfusunun üçte ikisi, dünya ekonomisinin yarısından fazlası bu hinterland... Eski ekonomik düzen artık değişiyor. Dünya dengesinin batıya kaydığı bu iklim yeni bir hal alıyor. Bu zincirin en kritik halkası olan projenin açılışıydı bu hafta Azerbaycan'daki. Bu, artık dünyada çok farklı bir yüzyıla girdiğimizin resmini ortaya koyuyor. Türkiye, dünya bunun neresinde? Dünyadaki mevcut müesses akıl, bu resmi ittifaklar, iş birlikleri, kazan-kazan özelinde nasıl okuyor? Bizim de Enerji Bakanlığı olarak bu resme nasıl katkı yapabileceğimizle ilgili bir yol haritamız var, milli enerji ve maden politikası olarak."

Albayrak, Türkiye'nin son 10 yıldaki ortalama yıllık enerji ve maden ithalatının 55 milyar dolar olduğuna ve bu rakamın geçen yılki cari açığın 1,5 katına denk geldiğine işaret etti.

Türkiye'nin son 15 yılda yüzde 6'ya yakın büyüme yakaladığını anımsatan Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyayı kıskandıran bir performans. Birileri kabul etse de etmese de. 15 yıl önce Amerika'ya, Avrupa'ya gittiğimizde ne görüyorduk? Altyapı, tesisler, havaalanları, oteller... Bugün ne görüyoruz? Ben 6 yıl New York'ta yaşadım. Şimdi bugünkü New York'a bakın, bugünkü İstanbul'a bakın. Bu dönüşümün içinde enerjinin payı var. Demek ki enerji ve ekonominin büyümesi at başı gidiyor. Bunun altyapısını güçlendirmemiz lazım ve bunu sadece eski Türkiye kafasıyla değil… Devlet yol açar.

Yerli ve uluslararası özel sektörün de bu resmi genişleteceği şekilde ciddi bir dönüşümü gerçekleştirdik. Versiyon 2.0 bitti artık. Türkiye alt gelir grubundan orta gelir grubuna çıktı artık. Türkiye, bu yeni düzende bir üst lige çıkacaksa Versiyon 3.0 için 10, 20, 50 yıllık planlamayı ortaya koymak zorundayız. Bize düşen de gerekli adımları atmak. Partimizin başında çok güçlü ve kararlı bir lider var. Bize de düşen buna katkı yapmak."

BAKAN ALBAYRAK'A 61 NUMARALI FORMA HEDİYE EDİLDİ

Yemekte Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Bakan Albayrak'a 61 numaralı ve üzerinde Berat Albayrak yazılı forma hediye etti.

Yemeğe Süryani Kadim Cemiyeti Ruhani Lideri Yusuf Çetin, Süryani Katolik Cemaati Lideri Yusuf Sağ, Süryani Katolik Piskopos Orhan Çamlı, Hahambaşılıktan İshak İbrahimzadeh, Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Polat Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Shell Türkiye Başkanı Ahmet Erdem, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı da katıldı.