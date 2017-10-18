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Bakan Albayrak'tan anlamlı ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, talimat verip Eskişehir'deki evine elektrik bağlanmasını sağladığı 91 yaşındaki Hesna nineyi ziyaret etti.

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Albayrak, 50 yıldır elektriksiz yaşayan Hesna Uslu ile 75. Yıl Mahallesi'ndeki evinde bir araya geldi.

Oğlu Durmuş Uslu ile yaşayan ve elindeki Türk bayrağıyla kendisini karşılayan Hesna ninenin elini öpen Albayrak, yaşlı kadınla bir süre sohbet etti.

Albayrak, kendisine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua eden Hesna nineye teşekkür ederek, şunları dile getirdi:

"Önce 50 yıl elektriksiz yaşadığını öğrenince şaşırdık. Cumhurbaşkanımız hemen talimat verdi ve sorunu çözdük. Senin hayır duanı aldık. 15 Temmuz'da dualar olmasaydı nasıl olurdu? 'İlk iş Eskişehir'e gelince Hesma nineyi ziyaret edeceğim.' demiştim. Araya birçok ziyaret ve program girdi ancak gelebildik." diye konuştu.

Uslu da 50 yıldır gaz yağı, haşhaş yağı ve küçük tüple aydınlatmayı sağladığı evi ile sokağına elektrik bağlattığı için Bakan Albayrak'a teşekkür etti.

Buradan AK Parti İl Başkanlığına geçen Albayrak, Başkan Dündar Ünlü, Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca ve partililerle basına kapalı toplantı yaptı.

 

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