Bakan Albayrak'tan çocuklara karne hediyesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "24 Haziran ve sonrası bundan emin olun, bölge özelinde coğrafya üzerinde çok daha güçlü, bu ülkenin birlik ve beraberliği noktasında çok daha sağlam adımlar atılacak, yeni bir sisteme geçiyoruz." dedi.

KARNE HEDİYESİ VERDİ

Bakan Albayrak, Diyarbakır programı kapsamında merkez Kayapınar ilçesinde esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında bazı çocuklar aldıkları karne ve başarı belgelerini Bakan Albayrak'a gösterdi. Çocuklarla sohbet eden Albayrak, "Benim oğlum Ahmet Akif de 6. sınıf. Karnesini, ne aldığımı bilmiyorum. Arayacağım. Bizim oğlan ne aldı acaba?"diye konuştu. Çocukları tebrik eden Albayrak, onlara karne hediyesi olarak harçlık verdi.

DİYARBAKIR'IN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Bakan Albayrak, Diyarbakır'da çok güzel bir hava ve iklimin bulunduğunu, son 2 haftadır şehir dışı programlarını ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu'daki illere gerçekleştirdiğini, Hakkari, Van ve Mardin'in ardından bugün de Diyarbakır'e geldiğini bildirdi. Gittikleri şehirlerde her geçen gün daha da gelişen, güzelleşen havayı yerinde teneffüs ettiklerini aktaran Bakan Albayrak, Diyarbakır'ın bölgedeki önemine değindi.

"DİYARBAKIR'IN HAKKI OLAN BU SÜREÇ YENİ BİR DÖNEME DOĞRU GİDİYOR"

Albayrak, kentin kültür, tarih ve medeniyet başkenti olduğunu vurgulayarak, "Diyarbakır'daki hava daha da önemli. Açıkçası havaalanından buraya geliş, yollar, yolların çevre düzenlemesi, inşaatlar, yapılan binalar, bunları gördükçe hakikaten ben bir kez daha düşündüm, kim neyin derdinde? Hakikaten iktidarımız döneminde Diyarbakır'ın hakkı olan bu süreç yeni bir döneme doğru gidiyor. Yerinde müşahede ettiğimizde de görüyoruz. Siyaset ne için yapılır, hizmet için. Hizmet edeceğiz. Kime, vatandaşa, halka, halkın taleplerini yerine getirmek üzere. Ben bir kez daha bu devletten, hükümetten gurur duydum. Birileri son dönem siyasette çok duyuyoruz 'yakalım, yıkalım, durduralım, projeleri iptal edelim', öyle bir şey var. Görüyorsunuz değil mi beyannameler, açıklamalar..." diye konuştu.

"ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE GÜZEL BİR SÜREÇ BAŞLADI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, iktidar ve devletin Diyarbakır'ı her geçen gün güzelleştirme adına çok güzel, önemli, tarihi adımlar attığını belirterek, bunun daha da gelişeceğine işaret etti. "24 Haziran ve sonrası bundan emin olun, bölge özelinde coğrafya üzerinde çok daha güçlü, bu ülkenin birlik ve beraberliği noktasında çok daha sağlam adımlar atılacak yeni bir sisteme geçiyoruz." diyen Albayrak, artık daha icraat odaklı, daha hızlı karar alarak halka hizmet düsturunu güçlü devlet ve millet anlayışıyla sahada daha etkin uygulayacak bir sürece girdiklerini kaydetti.

Albayrak, 24 Haziran sonrası bölgenin çok daha güzel olacağını vurgulayarak, şunları söyledi: