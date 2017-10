Bakan Arslan: Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi 3 gün sonra ilk resmi seferine başlayacak

Sarıkamış Maksutçuk mevkiinde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Temel atma töreninde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Kürdüyle, Türküyle, yerlisiyle, Terekemesiyle, Azerisiyle, Alevisiyle, Sunnisiyle, Caferisiyle her daim bu coğrafyada biz kardeşlik şehri olmuşuz ve bu kardeşlik şehrinin bir mensubu olarak şehrimde olmaktan, hemşehrilerimle bir arada bulunmaktan her iki böyle önemli günleri paylaşmaktan duyduğum memnuniyetle hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Arslan, "Her zamanki gibi bizi yalnız bırakmadınız. Yine Karakurt-Erzurum yolu temel atma töreni vesilesiyle elbette ki bir aradayız. Bu yol ne anlama geliyor? Bizim Kars’a vefa borcumuz var, bizim Kars’a hizmet yapmak adına bir sevdamız var. Bu sevdayla bu vefa borcuyla her zaman durmadan çalışıyoruz, projeler üretiyoruz ve bu projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Öyle ki bir proje bir başka projenin zemin hazırlayıcısı, başlangıç noktası haline geliyor. Bütün bu projeler birbirinin tamamlayıcısı, özellikle bu proje Karakurt-Erzurum il sınırı arasında 23 kilometre. Malumunuz Karakurt Barajı nedeniyle su altına kalacak olan yolumuz var ve ondan kaynaklı olarak Kars-Erzurum arasında 46 kilometrelik eksik bir halka vardı bölünmüş yol olmayan. İşte bunun Kars tarafında kalan 23 kilometrelik kısmının bir etabının ihalesini yapmıştık ve yaklaşık yüzde 80 ilerleme sağlamış durumdayız. Gelelim bu kısma, 16,5 kilometrelik bu kısmı ise ikinci etap olarak ihale edildi, işe başlandı. Her iki projenin toplam rakamı yaklaşık 339 milyon, eksi parayla 339 trilyon. Sadece 23 kilometrelik yola ayırdığımız para 339 trilyon. Hakeza Erzurum sınırından Horasan tarafına da yine 23 kilometrelik eksik kısmı vardı onun da ihalesi yapıldı, onun da inşaatına başlandı, onu da düşünürseniz 140 milyon da o toplam 479 milyonluk projeden bahsediyoruz ve 46 kilometre. Eskiden 479 milyon lira para bulabilmek için 479 trilyon dolar borç bulabilmek için İMF’nin kapılarında dileniyorduk, IMF şeflerinin karşısında el pençe divan duruyorduk. O günlerden bugünlere, elbette ki daha fazlasını yapacağız buna hiç kimsenin şüphesi olmasın ve bu güzergahı tamamen bölünmüş yol haline getirdiğimiz gibi aynı zamanda sıcak asfalt yapacağız" diye konuştu.

"Tören yeri olarak da bu alanı seçmemizin sebebi şu; tam karşınızda tepede iş makinesini görüyorsunuz, oradan karşıya viyadük ile geçilecek" diyen Arslan, "Eskiden böyle miydi? Eskiden dere boyunda, nehir boyunda, Aras nehri boyunda, dere neye izin veriyorsa, virajlarla, kavislerle adeta başımız dönerek yol alıyorduk. Şimdi öyle değil. Şimdi yolu yaparken, tünel gerekiyorsa tünel, viyadük gerekiyorsa viyadük yapıyoruz. Bu proje kapsamında 315 metrelik 46,5 metre yüksekliği olan Şehit Halil Viyadüğü var. Yine bu proje kapsamında 58 metre yüksekliği olan 255 metre uzunluğunda Kazantaş Viyadüğü var. Bu proje kapsamında 3’ncü bir viyadük 24 metre yüksekliğinde 125 metre boyunda Taşlıgüney 1 Vüyadüğü var. Bir viyadüğümüz var ki yüksekliği 117 metre, uzunluğu 569 metre dolayısıyla bu güzergahta 4 tane bin 264 metre toplam uzunluğu olan viyadüğümüz var" dedi.

"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesinin 3 gün sonra ilk resmi seferine başlayacak"

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesinin 3 gün sonra ilk resmi seferine başlayacağını dile getiren Bakan Arslan, "Biz değerli arkadaşlarımızla birlikte, hemşehrilerimizle birlikte daha önce test seferleri yaptık. Yerel basınımız, buradaki ulusal basın temsilcilerimiz de bizi yalnız bırakmadılar onlara eşlik ettiler. İnşallah Pazartesi günü Cumhuriyetin kuruluşu olan 29 Ekim’i inşallah burada sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde kutladıktan sonra ertesi gün gidip Bakü’den Bakü-Tiflis-Kars ilk resmi trenini başlatacağız ve Kars’ın kurutuluş yıldönümü olan 30 Ekim’de de bu kadar önemli bir projeye, bu kadar önemli bir tarihe inşallah şahitlik edeceğiz. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabi Bakü-Tiflis-Kars’ı yapmak önemli ama bunu Lojistik Merkeziyle taçlandırmak çok daha önemliydi, 300 bin metrekarelik alanda Lojistik Merkezi Şantiyesi hiç durmadan devam ediyor, o da Karsımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Tabi Bakü-Tiflis-Kars’ı yaparız da Kars’tan sonra hızlı trenin Ankara’ya varmaması mümkün mü? O yüzden Hızlı Tren Projesi de zaten Erzincan’a kadar inşaatları devam ediyor. Erzincan-Erzurum-Kars’ın projelerinde de nihai aşamaya geldik, inşallah orayı da başlattığımız da bu bölgeyi Kars’ı, Erzurum’u hızlı trenle de tanıştırıp, hızlı trenle Avrupa’ya kadar gidebilir hale getireceğiz. Bu da çok önemli hayırlı uğurlu olsun. Havacılık sektöründe gerçekten önemli mesafeler aldık. Kars Havalimanı adeta bir baraka gibi bir terminalden uluslararası bir terminale kavuştu. Yıllık 55 bin yolcudan, yıllık 550 binin üzerinde on mislinden fazla yolcuya hizmet eder hale geldi. Şimdi ikinci pisti de yapıyoruz inşallah onun da inşaatı devam ediyor. Kars’ta olur da komşularda olmaz mı? Elbette ki Iğdır’da da var, Erzurum’da da ha keza modern bir terminal kazandırdık, ikinci pisti yaptık, çok daha modern hizmet eden havalimanlarına kavuşturduk bu bölgeleri, bunlar bizim için önemli. Çıldır Gölümüz vardı, Kars’ın ve Ardahan’ın önemli bir değeri sadece kışıyla anılıyordu, yazıyla da anılması turizme kazandırılması adına orada da birçok proje yaptık. O da bizim için önemli, bölgemiz için önemli hayırlı uğurlu olsun inşallah" ifadelerini kaydetti.

Törene Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti Milletvekili Selahattin Beyribey, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Karayolları Genel Müdür Yardımcı Uğur Kenan Adiloğlu ve bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.