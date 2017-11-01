Bakan Arslan: İstanbul'a kruvaziyer yat limanı projesini başlatıyoruz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Turizm Şurası'nda yaptığı konuşmada, ulaştırmanın tüm sektörlerin lokomotifi olduğunu, ülkenin her yerinde insanların yaşam standardını yükseltirken ulaşım ve erişimi, aynı zamanda da turistlerin hayatını kolaylaştırdıklarını söyledi.

Arslan, tüm bakanlıkların yaptıkları çalışmanın birbirinin tamamlayıcısı olduğunu ifade ederek, "İstanbul'da yeni, büyük, denizi doldurmadan aynı anda 6 büyük geminin yanaşabileceği kruvaziyer yat limanı projesini başlatıyoruz. Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapacağız. Aynı zamanda Yenikapı'dan nostaljik bir trenle Sirkeci Garı'na kadar da gelebileceği, o çevrede bir düzenleme de yapacağız. Sektöre ciddi katkı sağlayacak" diye konuştu.

"İNSANIMIZIN ERİŞİMİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE"

Arslan, yaptıkları tüm işlerin, turizm sektörüne de hizmet ettiğini belirterek, Ulaştırma Ana Plan Stratejisi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve ona bağlı olarak İstanbul-İzmir Otoyolu, Edirne'den Şanlıurfa'ya giden otoyolun eksiksiz hale gelmesi için Ankara-Niğde arasındaki otoyolun Yap-İşlet-Devlet (YİD) modeliyle yapımının devam ettiğini dile getiren Arslan, "O güzergahlardaki seyahat konforunun artması, turistin ülkemizi tercih etmesi, turizm sektörünün gelişmesi adına önemli. 1915 Çanakkale Köprüsü de teknik olarak ülkemizin gurur projelerinden olacak. Aynı zamanda insanımızın erişimi açısından çok önemli bir proje" değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, önemli turizm merkezlerinin ulaşımını kolaylaştırmak için 2 bin 357 kilometre uzunluğunda 89 projeyi bitirdiklerini, bin 64 kilometre uzunluğundaki 48 proje üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

"TURİSTLERİN YÜZDE 70'İ HAVAYOLU KULLANIYOR"

Turistlerin yüzde 70'inin havayolunu kullandığını bildiren Arslan, 26 havalimanı sayısının 55'e çıkarıldığını, havayolu yolcu sayısının 174 milyona ulaştığını, 25 milyon olan dış hat yolcu sayısının ise bu sene 84 milyona çıkacağını söyledi.

İstanbul 3. Havalimanı'nın da kapasitesiyle "hub" olacağını ve turizme ciddi destek vereceğini dile getiren Arslan, gelecek yıl 29 Ekim'de 90 milyona hizmet edecek birinci kısmının açılışının yapılacağını kaydetti. Arslan, tarih, inanç ve kültür turizmi anlamında değerlere sahip olan yerlerde sadece modern havalimanı yapmadıklarını, aynı zamanda modern terminallerle ulaşımı ve erişimi kolaylaştırdıklarını anlattı.

Yat turizmini çok önemsediklerine işaret eden Arslan, 8 bin 500 olan yat bağlama kapasitesini, 18 bin 500'ün üzerine çıkardıklarını söyledi. Arslan, bin 695 yat bağlama kapasitesi olan 6 yat limanında inşaatın devam ettiğini ifade etti.

Arslan, kıyılarda 5 binin üzerinde yabancı bayraklı teknenin, Türk bayrağına geçtiğini ifade ederek, "Zaten toplam potansiyel de 6 bin olarak öngörülüyordu. Bu sektörde dışarıda çalışıyor gözüken 10 bin kişiyi de içeride çalışıyor hale getirdik ve bu da ciddi bir katkı" dedi.

Bilgi ve iletişim sektörünün çok önemli olduğunu vurgulayan Arslan, yurt dışı internet çıkış kapasitesinin 20 gigabayttan yaklaşık 500 kat artarak 9,3 terabayta ulaştığını söyledi.