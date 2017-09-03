Bakan Arslan: Türkiye, dünyada 5G teknolojisinin standartlarının belirlenmesine katkı sağlayacak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, '5G Vadisi - Açık Test Sahası Protokolü' ile dünyada 5G standartlarının belirlenmesinde, Türkiye'nin de imzasının olacağını açıkladı.