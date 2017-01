Bakan Avcı, 5 asırlık “MUSHAF-I ŞERİF”i Bilal Erdoğan'a teslim etti

BAKAN AVCI 5 ASIRLIK “MUSHAF-I ŞERİF”İ BİLAL ERDOĞAN’A TESLİM ETTİ



Günümüzden yaklaşık 550 yıl önce inşa edilen ve dünyanın ilk spor kulüplerinden biri olan Okmeydanı’ndaki Okçular Tekkesi’nin Kurucu Şeyhi, Şeyh-Hattat Hamdullah Efendi’ye ait el yazması “Mushaf-ı Şerif”in” tıpkıbasımı, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı tarafından Okçular Vakfı’na 5 asır sonra teslim edildi.Bakan Avcı, “Mushaf-ı Şerif”i,Okçular Vakfı Başkanı İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız ve Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan’a düzenlenen törenle teslim etti. Bakan Avcı tören sonrasında Vakıf Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Vakıf Üyesi Bilal Erdoğan ile birlikte tekkenin avlusunda Türk Osmanlı ok ve yayları ile ‘’Ya Hak’’ diyerek ok atışı da yaptılar. Törene çok sayıda davetlinin yanu sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katıldı.



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, törende yaptığı konuşmada, Okçular Vakfı’nın yaşayan örnek bir kurum olduğunu söyleyerek ‘’İnsanın ruh ve bedenini güzelleştiren bu ocak sonsuza kadar bu işlevini devam ettirecektir. Bu ocağın şeyhi Hattat Hamdullah Efendi’nin el yazması Mushaf-ı Şerif’ini 5 asır sonra ait olduğu yere yeniden kazandırıyor olmak büyük bir mutluluk’’ dedi. İnsanoğlunun en büyük yapısının kitap olduğunu söyleyen Avcı “Şeyh Hattat Hamdullah Efendi’nin bu nadide eseri şu anda hak ettiği yerde. Kültür değerlerimize sahip çıkan Okçular Vakfı bu esere de sahip çıkacak ve herkese örnek olacak bu müessese nadide eserimizi gelecek nesillere aktaracaktır’’ diye konuştu. Yaşanan son olaylardaki şehitleri de anan Bakan Nabi Avcı, şehadete ulaşanları anmak için çok anlamlı bir mekanda olduklarını da dile getirdi.



Okçular Vakfı Başkanı İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız da, Türk medeniyet değerlerinden olan önemli bir eserin kazanılmasında katkısı bulunanlara minnettar olduklarını dile getirerek ‘’Geçtiğimiz kötü günler bizleri asla yolumuzdan döndüremeyecektir. Hedefimiz olan 2023, 2071 idealimizden döndüremeyecektir’’ şeklinde konuştu. Yıldız sözlerine şöyle devam etti;



‘’Hat sanatı geleneğinin okçularla özdeşleşmiştir. Öncelikle Sayın Bakanımıza bu eseri yeniden kazanmamızda bizlere verdiği destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Vakfımızın kurucusu Şeyh Hamdullah Efendi’nin el emeği göz nuru olan bu mukaddes eser, Vakfımız müzesinin en güzel köşesinde bugünden itibaren sergilenmeye başlayacaktır. Vakıf olarak ecdadımızın tüm mirasına sahip çıkıyoruz. Bu mirası korumakla kalmıyor günümüzde de yaşatıyoruz”



Okçular Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş dönemine sanatıyla büyük ölçüde hizmet eden Şeyh Hamdullah Efendi’nin okçuluk sporu için de çok önemli bir kişilik olduğuna dikkat çekerek, “Hattatların kutbu olmasının yanı sıra rekortmen bir kemankeş, çok başarılı bir terzi yani o parmağında on marifet olan Şeyh Hamdullah Efendi, medeniyetimizin tarihinde çok önemli bir yere sahiptir.Geçmişimizle kopmuş olan bağlarımızı ve öz değerlerimizi yeniden yaşatmak vakıf olarak en büyük amacımız. Kültür dünyamızın önemli şahsiyetlerini yaşatacak ve aynı zamanda okçuluk sporuna sahip çıkacağız. Böylelikle yeniden kendi kimliğimizi kanacağız. Bir müze haline dönüşen Okçular Tekkesi bu anlayış ve yaklaşımını sürdürecektir“ diye konuştu.