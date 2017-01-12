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Bakan Avcı, İsrail Büyükelçisi Naeh'i kabul etti

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Etian Naeh'i kabul etti.

  • ANKARA (AA)
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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Avcı'nın Naeh'i kabulünde, iki ülke arasındaki iş birliğine yönelik konuların görüşüldüğü belirtildi.

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