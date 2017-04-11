Bakan Avcı MHP İl Başkanlığını ziyaret etti

Referandum çalışmaları kapsamında Eskişehir’de bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. MHP İl Başkanı Kadir Bıyık, yönetim ve partililer Bakan Avcı ve Ak Parti İl Başkanı Ünlü'yü kapıda karşıladı. MHP il yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Nabi Avcı, 16 Nisan referandumunda birlik ve dayanışma içerisinde 'evet' kampanyasına destek veren MHP'ye teşekkür etmek ve başarılar dilemek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu referandumunun diğer seçim ve referandumlardan bir farkı olduğunu belirten Bakan Avcı, “Bu bir parti meselesi değil. Bu millet meselesi, memleket meselesi. Öyle olduğunu da zaten biz özellikle yurt dışından, İsveç'ten Almanya'dan, İsveç'te İsveççe çıkan gazetelerin atığı Türkçe 'Hayır deyin', Almanya'dan çıkan Bild Gazetesinin Türkçe manşet atıp 'Hayır deyin' kampanya yapmasından bunun ne kadar bir mili mesele olduğunu görmek mümkün. Sadece onlara bakarak bile bu referandumun partiler üstü milli bir mesele olduğunu görmek mümkün. Bu sebeple zaten Milliyetçi Hareket Partisi de sayın genel başkanının önderliğinde, bu milli meseleye tam da milli bir duruşla gereken tavrı gösterdiler bu konuda. Ben bu vesileyle bir kere daha bu milli meselede birlikte bizimle aynı duyguları paylaşan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bir kere daha teşekkür ediyorum. İnşallah 16 Nisan referandumunda Türkiye'nin önünü açacak bir neticeyle neticelenmesini cenabı haktan niyaz ediyorum" dedi.

MHP ziyaretinin ardından İsmet İnönü Caddesine çıkan Bakan Avcı, cadde boyunca esnafı ziyaret etti. Bakan Avcı, cadde üzerinde bulunan ‘Evet’ ve ‘Hayır’ çadırlarına da uğradı.