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Bakan Bozdağ: 66 kişin 'Rüşvet' suçundan tutuklu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 66 kişinin 'Rüşvet' suçundan tutuklu bulunduğunu bildirdi.

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Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, 31 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Rüşvet" başlıklı 252. maddesi gereğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna giren tutuklu sayısının 66 olduğunu belirtti.

TCK'nın "Devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik" başlıklı 333. maddesi gereğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna giren tutuklu sayısının ise 1 olduğunu aktaran Bozdağ, tutuklanan kişilerin hangi kurum veya kuruluşta çalıştığına ilişkin istatistik tutulmadığını ifade etti.

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