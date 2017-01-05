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Bakan Bozdağ: Milletimize yönelik alçak bir girişimdir!

İzmir Adliyesi'ndeki terör saldırısını kınayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hain saldırı için 'Milletimize yönelik alçak bir girişimdir!' dedi

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Adalet Bakanı Bozdağ İzmir Adliyesi'ndeki terör saldırısını kınadı. Bozdağ, "bu hain terör saldırısı sadece adalete ve Türk yargısına değil aynı zamanda milletimize yönelik alçak bir girişimdir" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Twiter’dan yaptığı açıklama şöyle:

“İzmir'deki terör saldırısında şehit polisimize/zabıt katibimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı/sabır, yaralılara şifa diliyorum. İzmir Adliyesindeki bu hain terör saldırısı sadece adalete ve Türk yargısına değil aynı zamanda milletimize yönelik alçak bir girişimdir. Şehit olan kahraman polisimizin dikkati sayesinde bu terör saldırısı ve teröristler hedefine ulaşamamış, büyük bir facia önlenmiştir. Terör ve terörü destekleyenler hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak, birlik/beraberliğimizi zedeleyemeyecek ve asla başarılı olamayacaktır.”

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