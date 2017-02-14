Bakan Bozdağ Twitter'dan 'Partili Cumhurbaşkanlığı'nı anlattı

Bozdağ, Twitter'daki hesabından, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Mevcut Anayasanın, yasama üye tam sayısının salt çoğunluğunun hükümet çıkarmasını zorunlu kıldığına işaret ederek, içinden hükümet çıkaran iktidar grubunun TBMM komisyonlarında ve Genel Kurulda üye tam sayısının salt çoğunluğuna sahip olduğunu ifade etti.

Bu nedenle TBMM'nin, hükümete rağmen bir kanun tasarısını, teklifini gündemine alamayacağını, görüşemeyeceğini aktaran Bozdağ, TBMM'nin kabul ettiği kanunların yüzde 99'unun hükümetten gelen kanun tasarıları ve yüzde 1'nin de hükümetin onay verdiği kanun teklifleri olduğuna işaret etti.

Bozdağ, TBMM yasama faaliyetinin, hükümeti çıkaran ve salt çoğunluğu elinde bulunduran iktidar grubunun iradesine göre yapıldığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yasama, milletvekilleri ve yasama denetimi, bugünkünden daha güçlü ve daha etkindir. Çünkü cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, yasamanın yürütmeden tam ayrılmasını ve yürütme karşısında tam bağımsızlığını sağlamaktadır. Böylelikle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, yasamayı yürütmenin kontrolünden çıkarmakta, yasama ve yürütmeyi birbirinden tam ayırmaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılarak temsil hakkı güçlendirilmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde milletvekili seçilme yaşı 25'ten 18'e indirilerek,TBMM'de gençlerin temsili artırılmaktadır."

- "Yasamada yürütme etkisi kaldırılmaktadır"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, yasama yetki ve görevinin münhasıran milletvekillerine ait olduğunu belirten Bozdağ, yasamada yürütme etkisinin kaldırılacağını aktardı.

Bozdağ, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, hükümetin TBMM'ye sadece bütçe kanun teklifi verebileceğini ifade ederek, sistemde, bütçe kanun teklifi hariç Meclise kanun teklifi verme yetkisinin, münhasıran milletvekillerine ait olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, kanun tekliflerinin TBMM'deki müzakeresinin, değiştirilmesinin, kabul ve reddinin sadece milletvekilleri tarafından yapılacağına işaret eden Bozdağ, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, cumhurbaşkanlığı kararnamelerini görüşerek değiştirmek veya yürürlükten kaldırmak TBMM'nin yetkisindedir. TBMM üyeliği seçimi kararı alarak TBMM, Cumhurbaşkanı seçimini yenileyebilir ve bu suretle Cumhurbaşkanının görevine son verebilir. TBMM üyeliği seçimini yenileme kararı alması halinde Cumhurbaşkanı, kendi görevini de sonlandırıp, kendi seçimini de yenilemek zorundadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, OHAL'de çıkarılan/üç ayda TBMM'de görüşülmeyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resen yürürlükten kalkar."

Bozdağ, yeni sistemde, OHAL'de çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, üç ay içinde TBMM'de görüşülmek zorunda olduğunu aktararak, "Cumhurbaşkanı soru, genel görüşme, meclis araştırması ve meclis soruşturmasıyla TBMM'ce, seçimde ise halk tarafından siyasi denetime tabi tutulur." değerlendirmesinde bulundu.