Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Bozdağ'dan 15 Temmuz şehidimizin ailesine ziyaret

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da yaşamını yitiren Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın ailesini ziyaret etti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da yaşamını yitiren Kara Harp Okulu Bando Komutanlığı'nda görevli 31 yaşındaki Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın Muğla'da yaşayan ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Bozdağ, şehidin annesi Bilsen Dağdaş ve kız kardeşi Rüçhan Dağdaş ile bir süre sohbet ettikten sonra karayoluyla Dalaman'a geçti. Bakan Bozdağ'ın, akşam yemeğinin ardından Dalaman Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket edeceği bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polis memuru yolcu gibi otobüse bindi, ihlalleri tespit etti

Polis memuru yolcu gibi otobüse bindi, ihlalleri tespit etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn'de

Trump sosyal medyada alay konusu oldu

Trump sosyal medyada alay konusu oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA