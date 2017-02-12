Bakan Bozdağ'dan 15 Temmuz şehidimizin ailesine ziyaret
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da yaşamını yitiren Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın ailesini ziyaret etti.
- DHA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da yaşamını yitiren Kara Harp Okulu Bando Komutanlığı'nda görevli 31 yaşındaki Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın Muğla'da yaşayan ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.
Bozdağ, şehidin annesi Bilsen Dağdaş ve kız kardeşi Rüçhan Dağdaş ile bir süre sohbet ettikten sonra karayoluyla Dalaman'a geçti. Bakan Bozdağ'ın, akşam yemeğinin ardından Dalaman Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket edeceği bildirildi.
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