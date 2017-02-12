Bakan Bozdağ'dan 15 Temmuz şehidimizin ailesine ziyaret

50 bin TL'lik faizsiz kredi ile ilgili flaş açıklama

Maliye Bakanı Naci Ağbal, " 27 Şubat'ta inşallah sonuçları açıklayacağız, şartları taşıyan herkes 50 bin liraya kadar olan faizsiz krediden yararlanacak. Bu önemli bir paket." dedi.