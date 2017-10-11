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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Enes Kanter'in dünya turuna engel olduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yurtdışında FETÖ’cü dernekleri kapattırdık. Ailesini bile reddeden basketbolcu Enes Kanter’in propaganda için başladığı dünya turuna engel olduk” dedi.

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Hafta sonu Afyonkarahisar'da gerçekleşen AK Parti'nin istişare toplantısında ele alınan önemli konuların başında FETÖ ve terör örgütleri ile mücadele vardı.
 
Akşam'da yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kampta başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı yurtdışında yapılan çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi. Çavuşoğlu'nun sunum sırasından şu başlıklar üzerinde durdu:
 
ENES KANTER 3 ÜLKEDEN SINIR DIŞI EDİLDİ
 
Bazı FETÖ kuruluşları, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından resmi olarak tanınıyordu. FETÖ kuruluşları arasında Kimse Yok Mu, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile TUSKON bulunuyordu. Girişimlerimiz sonucu bu statüleri geri alındı. Enes Kanter'in propaganda için başladığı dünya turunu tamamlamasına engel olduk. Üç ülkeden sınır dışı edildi.
 
OKULLARINA EL KONDU
 
Myanmar'dan FETÖ imamını Türkiye'ye getirdik. Malezya'dan, Azerbaycan'dan Katar'dan, Suudi Arabistan'dan FETÖ'cüleri teslim aldık. 15 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyetleri sonlandırıldı.
 
Gambiya, Azerbaycan, Tacikistan, Libya, Ürdün, Dominik Cumhuriyeti, Fas, Ruanda, Kuveyt, Tunus, Karadağ, Maldivler, Madagaskar, Fildişi Sahilleri oldu. Gine, Somali, Nijer, Sudan, Kongo'da Maarif Vakfı bu okulları devraldı. Diğer ülkelerle de okulların devredilmesine yönelik temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.(sabah)

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