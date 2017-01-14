Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasında satırbaşları:

[ABD'nin PYD açıklaması] ABD o zaman DAEŞ'i de masaya davet esin. Böyle saçmalık olur mu?

ABD yönetimi şu anda PKK'ya PYD aracılığıyla destek veriyor.

YPG'nin amacı Suriye'yi bölmektir. Bu amaçları güden bir terör örgütünün müzakere masasında yeri olamaz.

Biz Türkiye olarak Kıbrıs sürecinin çözümünde her zaman yapıcı bir ülke olduk.