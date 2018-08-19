Bakan Çavuşoğlu: F-35 herkesin ortak olduğu bir proje, devam edecek

Bakan Çavuşoğlu, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici olarak durdurulmasının fiiliyatta bir kısıtlama getirmediğini de açıklık getirerek, "Zaten biz F-35 konusunda, bunun bir ortağıyız. Çok taraflı bir proje ve biz bu çok taraflı projenin ortağıyız. Türkiye'de de üretim yapılıyor. 'Ben istedim olmadı' veya 'Türkiye çıksın' gibi bir tarafın vazgeçebileceği bir süreç değil. Türkiye de durup dururken bir anda 'Ben çıkacağım' diyebilir ama bu o kadar kolay değil. Herkesin ortak olduğu bir proje, bu da devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, ABD ile sorunların çözülmesi konusunda diplomasi yolunu tercih ettiğini ancak ABD'nin daha çok tehdit dilini seçtiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, "dayatma anlayışının" karşısında olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, Tüm sorunların tehdit diliyle değil, Türkiye'nin ve ABD'nin taraf olduğu uluslararası hukuk ve sözleşmelerin yanı sıra iç hukuk ve kanunlar ışığında çözülebileceğine işaret ederek, "Ben kendilerine de söyledim; 'Siz bu sorunları çözmek istemiyorsunuz, kendi iç siyasi kaygılarınıza alet ediyorsunuz ve kendi seçimlerinizde bunu malzeme yapmak istiyorsunuz. Bunu seçime kadar uzatmak istiyorsunuz. Çünkü bu kadar yapıcı yaklaşım karşısında sergilenen tutumu izah etmek mümkün değil.'" dedi.