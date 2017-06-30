Bakan Çavuşoğlu İsviçre'de KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans Montana kentinde düzenlenen Kıbrıs Konferansı kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.
- İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Crans Montana'da düzenlenen Kıbrıs Konferansı kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin durum değerlendirmesi yaptıklarını bildirdi.
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