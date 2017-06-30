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Bakan Çavuşoğlu İsviçre'de KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans Montana kentinde düzenlenen Kıbrıs Konferansı kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

  • İHA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Crans Montana'da düzenlenen Kıbrıs Konferansı kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin durum değerlendirmesi yaptıklarını bildirdi. 

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