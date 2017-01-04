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Bakan Çavuþoðlu, Kanadalý mevkidaþýyla telefonda görüþtü

Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu, Kanadalý mevkidaþý Stephane Dion ile telefonda görüþtü.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dion, Çavuþoðlu'nu telefonla arayarak 1 Ocak'ta Ýstanbul'da düzenlenen terör saldýrýsýyla ilgili taziyelerini sundu. Dion, Kanada’nýn ve Kanada halkýnýn Türkiye ile dayanýþma içinde olduðunu ifade etti.

Çavuþoðlu da verdiði destekten ötürü muhatabýna teþekkür etti ve Türkiye'nin terörle mücadelesinin ayný kararlýlýkla devam edeceðini dile getirdi.

Görüþmede, terör örgütü DEAÞ’la mücadelede her alanda iþ birliðinin önemi de vurgulandý.

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