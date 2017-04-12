Çavuşoğlu: Avrupa'da bize akıl vermeye çalışanlara haddini bildireceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da ilk olarak Sarısu Mahallesi'ndeki bir restoranda esnafla bir araya geldi.

Daha sonra AK Gönüllüler Platformu'nca Cam Piramit'te düzenlenen toplantıya katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, ne zaman kardeşler birbirine düştüyse ve krizler çıktıysa, demokrasi dışı güçlerin devreye girdiğine işaret ederek, artık bunları yaşamak istemediklerini bildirdi.

Güçlü bir sistemle, huzur içinde ülkeyi büyütmek istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yeni sistemle artık seçimleri ne zaman yapacağımızı bileceğiz. Seçim yapacağız, işimize bakacağız. 6 ayda 1 yılda 2 yılda bir seçim olmaz. İstikrar olmalı 2 ileri 5 geri gidemeyiz. Ayrıca koalisyonları engellemeliyiz, koalisyon olursa erken seçimler kaçınılmaz. Geçmişte koalisyonlar kuruldu, olmadı erken seçim. Faturası ekonomik kriz, siyasi kriz, buhran ve kavga oldu. Millet ezildi, ülke küçüldü, borcumuz katlandı. Bedelini millet ödedi. Bunları artık yaşamak istemiyoruz. Artık millet kendisi koalisyon kuracak. Yönettiği kişilere yetki verecek. Demokrasimizi güçlendireceğiz. Halk ne derse o olacak. Patron millet olacak."

"Sandığın olduğu yerde tek adamlık olur mu?"

"Cumhuriyet elden gidiyor, tek adamlık geliyor." diyenlerin bulunduğuna değinen Çavuşoğlu, "Sandığın olduğu yerde, cumhurbaşkanının en fazla 2 defa seçilebildiği yerde tek adamlık olur mu? Millet 5 yılda bir hesap sorarsa, tek adamlık olur mu?" diye sordu.

"Kürt kardeşlerimiz bu ülkenin çimentosudur"

Bütün terör örgütlerinin "Hayır" için mücadele ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Terör örgütü PKK, 'Ben Kürtler'in hakkını savunuyorum' diyor. Sen Marksist, Komünist bir örgütsün. Kürtlerin hangi hakkını savunuyorsun? Getirip Diyarbakır'ın ortasında bombaları patlatıyorsun. Neymiş, 'Dindarlık yobazlıkmış.' Hadi oradan. Benim Kürt kardeşim Allah'ına da vatanına da milletine de inanır. Kürt kardeşlerimiz bu ülkenin çimentosudur."

"FETÖ'cülere ve PKK'lılara sahip çıkıyorlar"

Daha sonra Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki kapalı pazaryerinde vatandaşlara seslenen Çavuşoğlu, sadece seçim ve referandumlarda değil, her zaman vatandaşlarla birlikte olduklarını kaydetti.

Atatürk Mahallesi'nin tapu sorunlarını çözmek için yasa çıkardıklarını anlatan Çavuşoğlu, "16 Nisan'da 'evet' deseniz de demeseniz de size hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, referandumda milletin bazılarına haddini bildireceğini belirterek, "Avrupa'da bize akıl vermeye çalışanlara haddini bildireceğiz. Sen Türkiye'nin geleceğini bizden daha mı iyi düşünüyorsun? Bize engel çıkartıyorlar, FETÖ'cülere ve PKK'lılara sahip çıkıyorlar. Avrupa, bu millete akıl verme, bizim milletimizin kafası çalışır. Terör örgütlerini inlerine gömüyoruz, halkımız da onları sandığa gömecek." değerlendirmesinde bulundu.