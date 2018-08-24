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Bakan Çavuşoğlu Putin'le görüşecek

Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Putin ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Çavuşoğlu görüşme sonrası verdiği mesajda "Rusya ile işbirliğini artırmanın yollarını arayacağız" dedi. Gelen son dakika bilgisine göre ise Çavuşoğlu'nun bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

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